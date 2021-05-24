«От ножа до гранатомета»: кадры стрелкового соревнования разведчиков в Новосибирской области

На полигоне Кольцово в Новосибирской области стартовал четвертый этап соревнования всеармейского этапа конкурса «Отличники войсковой разведки-2021». В ходе испытаний участники продемонстрировали свои навыки стрельбы из штатного оружия.

В первый день на рубеж вышли разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища, ВДВ, Новосибирского военного института войск национальной гвардии, а также Южного и Восточного военных округов. Участникам предстояло выполнить стрельбы из автомата АК-74, ручного пулемета РПК-74, снайперской винтовки Драгунова, ручного гранатомета и пистолета. Кроме того, участники соревнуются в метании ножей и саперных лопат на точность.

Во второй день индивидуальных стрельб выступят команды Росгвардии, Западного военного округа, Береговых войск Северного флота, Центрального военного округа и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. В ходе соревнований также пройдут групповые стрельбы. По итогам прошедших трех этапов лидирует команда НВВКУ.