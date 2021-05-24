Главреда «Базы» отпустили из отдела полиции

Главного редактора интернет-издания «База» Никиту Могутина отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. Об этом сообщается в Telegram-канале портала.

Отмечается, что о причинах задержания Могутину не сообщили.

Ранее «База» сообщала, что автомобиль главного редактора остановили сотрудники полиции, после чего редактор был доставлен в ОВД «Китай-город».