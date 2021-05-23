«Это не мешает управлять»: раскрыта особенность командного поста на АПЛ «Нижний Новгород»

Моряки-подводники показали внутреннее устройство атомной титановой подводной лодки проекта 945А «Кондор» К-534 «Зубатка» («Нижний Новгород»). Экскурсию по главному командному посту (ГКП) лодки для программы «Военная приемка» провел командир АПЛ «Нижний Новгород» Андрей Юрченко.

«Здесь, в этом месте, происходит все управление подводной лодкой в подводном положении. Здесь находятся все основные командные пункты управления подлодкой, боевая, информационно-управляющая система, управление вертикальным рулями, горизонтальным рулями», - рассказал подводник.

На ГКП подводной лодки «Нижний Новгород» есть одна особенность, рабочее место командира находится не по ходу движения лодки, а диагонально. При этом, по словам командира этой подлодки, это нисколько не мешает.

«Да, конечно, получается не прямо по ходу движения, но это не мешает управлять подводной лодкой, качественно выполнять поставленные задачи», - заявил Андрей Юрченко.

АПЛ «Нижний Новгород» находится в составе флота уже 30 лет. Но несмотря на это, значительная часть оборудования на главном командном посту и самой подлодке до сих пор засекречена.