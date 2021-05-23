Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

«Это не мешает управлять»: раскрыта особенность командного поста на АПЛ «Нижний Новгород»

Владимир Расходчиков
10:10 23.05.2021
Командир атомной подлодки «Нижний Новгород» показал внутреннее устройство командного пункта и рассказал о его особенностях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Моряки-подводники показали внутреннее устройство атомной титановой подводной лодки проекта 945А «Кондор» К-534 «Зубатка» («Нижний Новгород»). Экскурсию по главному командному посту (ГКП) лодки для программы «Военная приемка» провел командир АПЛ «Нижний Новгород» Андрей Юрченко.

«Здесь, в этом месте, происходит все управление подводной лодкой в подводном положении. Здесь находятся все основные командные пункты управления подлодкой, боевая, информационно-управляющая система, управление вертикальным рулями, горизонтальным рулями», - рассказал подводник.

На ГКП подводной лодки «Нижний Новгород» есть одна особенность, рабочее место командира находится не по ходу движения лодки, а диагонально. При этом, по словам командира этой подлодки, это нисколько не мешает.

«Да, конечно, получается не прямо по ходу движения, но это не мешает управлять подводной лодкой, качественно выполнять поставленные задачи», - заявил Андрей Юрченко.

АПЛ «Нижний Новгород» находится в составе флота уже 30 лет. Но несмотря на это, значительная часть оборудования на главном командном посту и самой подлодке до сих пор засекречена. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.