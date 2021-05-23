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«Профилактическое гранатометание»: как защищают атомные подлодки в Видяево

Владимир Расходчиков
10:09 23.05.2021
В пункте базирования атомных подводных лодок под Видяевым военнослужащие неустанно тренируются отражать атаки возможных подводных диверсантов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На пункте базирования подводных лодок в Видяево прошли учения по уничтожению подводных диверсантов. В этой бухте находятся сразу несколько подводных лодок Северного флота, именно поэтому военнослужащим важно всегда быть готовыми к внезапным атакам на них. Один из участников учений, военнослужащий отряда специального назначения МО РФ рассказал в эфире «Военной приемки», как проходит защита от атаки диверсантов с воды.

«Группа гранатометчиков производит профилактическое гранатометание в район, где находятся подводные диверсанты», - объяснил спецназовец.

Для поражения противника под толщей воды используется гранатомет ДП-61, он специально разрабатывался именно для уничтожения подводных диверсантов. Уже одного залпа будет достаточным для того, чтобы вывести врага из строя, или, как минимум, оглушить его. При этом, ударная волна от подводных взрывов никак не ощущается на борту стоящих в Видяево подводных лодок.

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