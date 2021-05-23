В КНР из-за непогоды во время ультрамарафона погиб обладатель национальных рекордов

В северо-западной китайской провинции Ганьсу во время ультрамарафона среди погибших оказался обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. На протяжении нескольких часов спортсмен находился в списке пропавших без вести.

Организаторы марафон, его коллеги и фанаты надеялись, что Лян Цзин укрылся в безопасном месте от непогоды. Однако утром спасатели обнаружили тело 31-летнегоспортсмена.

«Среди погибших от холода половина - это мастера в наших кругах", - приводит портал слова одного из участников забега, который попросил не раскрывать его имя. "Во-первых, мастера всегда пытаются максимально сократить вес, поэтому не берут с собой ветровки и термоодежду. Они ставят на хорошую погоду. К сожалению, в этот раз ставка не выиграла», - объяснил один из спортсменов.

Он также отметил, что спортсмены всегда дальше, что делает сложным их спуск и поисково-спасательные операции. Самой большой проблемой, по словам атлета, в случае непогоды для участников забега является переохлаждение, пишет ТАСС.

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров проходил недалеко от города Байинь. Через некоторое время после старта произошло резкое ухудшение погоды: ледяной дождь, сильный ветер, резко упала температура. В результате непогоды несколько участников потерялись, соревнования были остановлены.