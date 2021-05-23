Школьный учебник по налогам появится в России

Руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал, что ведомство выпустит учебное пособие для школьников. По его словам, данная книга поможет узнать детям, как устроена налоговая система в России.

Участница форума «Новое знание» задала вопрос руководителю ФНС, в каких источниках информации учащимся нужно искать актуальные данные о налогах. Тогда Егоров отметил, что ведомство работает над книгой, которая выйдет в печать в скором времени, передает ТАСС.

Также уточняется, что пособие по налогам предназначено для учеников 10-11-х классов, которые уже выбрали направление для дальнейшего обучения. По словам Егорова, в учебнике в доступной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе в России.