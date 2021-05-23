В Сирии восстановили крупнейшую птицефабрику страны

Крупнейшая птицефабрика в сирийской Латакии наращивает объемы производства. До начала войны Сирия была одним из крупнейших поставщиков куриного мяса и яиц на Ближнем Востоке. Только на экспорт ежегодно отправлялось более 76 тысяч тонн яиц. После того, как в страну пришли террористы, большинство фабрик были разрушены, а оборудование разграблено и продано за границу. За годы боевых действий эта важнейшая для Сирии отрасль экономики фактически перестала существовать. Объемы упали настолько, что оставшиеся предприятия не могут полностью удовлетворить внутренний спрос.

На птицефабрике в Латакии занимаются разведение мясных пород кур, а также птиц-несушек. Об этом рассказал директор птицефабрики Хассан Бассем.

«У нас лучшие яйца в Сирии! До войны мы даже экспортировали их​ - например, в Россию и Арабские Эмираты. Сейчас работаем только на внутренний рынок», – добавил он.

По словам директора птицефабрики, сейчас есть и специалисты, и серьезная поддержка государства. Выйти на довоенные объемы производства пока мешают экономические санкции США и европейских стран. Например, невозможно закупить запчасти, чтобы отремонтировать конвейер. Раньше их поставляли из Европы. По этой причине, многие производственные процессы приходится выполнять вручную. Однако руководство фабрики уверено, что, несмотря, на все трудности, они сумеют восстановить ​прежние объемы производства.