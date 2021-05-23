Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Сирии восстановили крупнейшую птицефабрику страны

Олеся Степакова
05:00 23.05.2021
После того, как в страну пришли террористы, большинство фабрик были разрушены, а оборудование разграблено и продано за границу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Крупнейшая птицефабрика в сирийской Латакии наращивает объемы производства. До начала войны Сирия была одним из крупнейших поставщиков куриного мяса и яиц на Ближнем Востоке. Только на экспорт ежегодно отправлялось более 76 тысяч тонн яиц. После того, как в страну пришли террористы, большинство фабрик были разрушены, а оборудование разграблено и продано за границу. За годы боевых действий эта важнейшая для Сирии отрасль экономики фактически перестала существовать. Объемы упали настолько, что оставшиеся предприятия не могут полностью удовлетворить внутренний спрос.

На птицефабрике в Латакии занимаются разведение мясных пород кур, а также птиц-несушек. Об этом рассказал директор птицефабрики Хассан Бассем.

«У нас лучшие яйца в Сирии! До войны мы даже экспортировали их​ - например, в Россию и Арабские Эмираты. Сейчас работаем только на внутренний рынок», – добавил он.

По словам директора птицефабрики, сейчас есть и специалисты, и серьезная поддержка государства. Выйти на довоенные объемы производства пока мешают экономические санкции США и европейских стран. Например, невозможно закупить запчасти, чтобы отремонтировать конвейер. Раньше их поставляли из Европы. По этой причине, многие производственные процессы приходится выполнять вручную. Однако руководство фабрики уверено, что, несмотря, на все трудности, они сумеют восстановить ​прежние объемы производства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:32 В стране и мире
«Наша страна - разная, но мы вместе»: Манижа поблагодарила Россию за поддержку
05:49 В стране и мире
В Пентагоне озвучили основные угрозы для США
04:37 В стране и мире
Число погибших из-за плохой погоды на марафоне в Китае выросло до 20
05:00 Армия
Видео
В Сирии восстановили крупнейшую птицефабрику страны
01:37 В стране и мире
Абсолютный ноль: зрители и жюри определили «антипобедителя» «Евровидения»
Популярное
Популярное
«Прямолинейная нация»: китайцы оценили слова Путина о готовности РФ «выбить зубы»
Видео
Шойгу рассказал, к чему привела операция России в Сирии
Эксперт рассказал российским дачникам про запрет на петрушку
Медики перечислили неочевидные симптомы рака
Видео
«Бельгийский Рэмбо»: власти трех стран разыскивают вооруженного дезертира
Видео
«Иногда позванивали ему»: пранкер Лексус рассказал о розыгрыше Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.