Военнослужащие ЦВО укрепили 150 метров защитной дамбы в Хакасии

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа провели укрепление 150 метров защитной дамбы на левом берегу реки Абакан в городе Абаза Республики Хакасия для защиты местного населения от паводка.

За три дня военнослужащие при помощи специальной техники укрепили и расширили с четырех до восьми метров 150 метров защитной дамбы. Для этого военнослужащие осыпали более 2500 тысяч кубометров грунта. Военнослужащим ЦВО предстоит укрепить еще 350 метров дамбы.

Всего в ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники. Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.