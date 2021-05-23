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Военнослужащие ЦВО укрепили 150 метров защитной дамбы в Хакасии

Анна Берестовая
23:41 23.05.2021
Военнослужащие ЦВО укрепили 150 метров защитной дамбы реки Абакан в городе Абаза для предотвращения паводка.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа провели укрепление 150 метров защитной дамбы на левом берегу реки Абакан в городе Абаза Республики Хакасия для защиты местного населения от паводка.

За три дня военнослужащие при помощи специальной техники укрепили и расширили с четырех до восьми метров 150 метров защитной дамбы. Для этого военнослужащие осыпали более 2500 тысяч кубометров грунта. Военнослужащим ЦВО предстоит укрепить еще 350 метров дамбы.

Всего в ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники. Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.

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