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Неизвестный с помощью фальшивых купюр украл более миллиона рублей в Москве

Анна Берестовая
23:25 23.05.2021
Мошенник похитил свыше миллиона рублей, используя банкомат и поддельные денежные купюры.
Неизвестный с помощью фальшивых купюр украл более миллиона рублей в Москве
© Фото: pixabay.com
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В столице злоумышленник перевел через банкомат на дебетовые карты более миллиона рублей фальшивыми купюрами, после чего обналичил средства в другом месте. Соответствующую информацию сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

О факте мошенничества сообщил полиции представитель кредитно-финансовой организации 12 мая. Сам инцидент, как было установлено, произошел в прошлом месяце, 29 апреля, на Краснопрудной улице.

В настоящее время преступника, обманом получившего  1,042 миллиона рублей, разыскивают правоохранительные органы. Против неизвестного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в банкоматах страны с 2022 года планируется ввести возможность снятия наличных средств с чужих банковских карт или их пополнения. Осуществить подобную операцию позволит специальный QR-код.

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