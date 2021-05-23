Неизвестный с помощью фальшивых купюр украл более миллиона рублей в Москве

В столице злоумышленник перевел через банкомат на дебетовые карты более миллиона рублей фальшивыми купюрами, после чего обналичил средства в другом месте. Соответствующую информацию сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

О факте мошенничества сообщил полиции представитель кредитно-финансовой организации 12 мая. Сам инцидент, как было установлено, произошел в прошлом месяце, 29 апреля, на Краснопрудной улице.

В настоящее время преступника, обманом получившего 1,042 миллиона рублей, разыскивают правоохранительные органы. Против неизвестного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в банкоматах страны с 2022 года планируется ввести возможность снятия наличных средств с чужих банковских карт или их пополнения. Осуществить подобную операцию позволит специальный QR-код.