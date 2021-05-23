Террористы готовят провокации с отравляющими веществами перед выборами президента Сирии

В российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поступили сведения о подготовке боевиками запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ.

В воскресенье, 23 мая, террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации «Белые каски» на двух грузовых автомобилях доставили в район населенного пункта Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами, предположительно, с хлором.

По имеющейся информации, боевики планируют осуществить очередную инсценировку химической атаки против мирного населения накануне выборов президента Сирии и обвинить в ее совершении официальный Дамаск, сообщил заместитель руководителя ЦПВС Александр Карпов.

Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 53 обстрела со стороны позиций террористических формирований. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает радикалов отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*Хайят Тахрир Аш-Шам, - террористическая организация, запрещена на территории России.