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Террористы готовят провокации с отравляющими веществами перед выборами президента Сирии

Ян Брацкий
22:02 23.05.2021
По данным разведки боевики в сопровождении членов «Белых касок» доставили в район населенного пункта Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с хлором.
Террористы готовят провокации с отравляющими веществами перед выборами президента Сирии
© Фото: Stringer, globallookpress
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В российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поступили сведения о подготовке боевиками запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ.

В воскресенье, 23 мая, террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации «Белые каски» на двух грузовых автомобилях доставили в район населенного пункта Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами, предположительно, с хлором.

По имеющейся информации, боевики планируют осуществить очередную инсценировку химической атаки против мирного населения накануне выборов президента Сирии и обвинить в ее совершении официальный Дамаск, сообщил заместитель руководителя ЦПВС Александр Карпов.

Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 53 обстрела со стороны позиций террористических формирований. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает радикалов отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*Хайят Тахрир Аш-Шам, - террористическая организация, запрещена на территории России.

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