Сборная РФ победила в медальном зачете ЧЕ по водным видам спорта

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште. При этом команда стала второй в зачете плавания. Последний комплект медалей был разыгран в венгерской столице сегодня, 23 мая.

В активе россиян 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место за собой сохранили пловцы из Великобритании (12-13-7). Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Италии (10-14-20), сообщает РИА Новости.

Настоящим героем турнира стал россиянин Климент Колесников, который по ходу чемпионата Европы дважды обновил собственный мировой рекорд.