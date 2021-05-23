В Крыму предложили Зеленскому заняться демаркацией границы

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец выступил с предложением к официальному Киеву начать налаживание приграничного сотрудничества с последующим проведением новой демаркации государственной границы. Это необходимою, чтобы российский полуостров на картах не обозначался территорией Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале контактов своего офиса с администрацией российского лидера Владимира Путина по поводу возможной встречи двух президентов.

В Кремле сообщили, что готовы говорить с Зеленским о Крыме, но только в контексте приграничного сотрудничества. Обсуждать принадлежность полуострова Москва не намерена. Владимир Путин неоднократно давал понять, что для Кремля этот вопрос закрыт окончательно.

«По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория», - сказал РИА Новости Чегринец.

Для того, чтобы украинским туристам было проще пребывать на российской территории, в Крыму необходимо открыть консульство, добавил Чегринец.