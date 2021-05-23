Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму предложили Зеленскому заняться демаркацией границы

Ян Брацкий
21:18 23.05.2021
Ранее в Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом вопрос Крыма, но только в контексте приграничного сотрудничества.
В Крыму предложили Зеленскому заняться демаркацией границы
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец выступил с предложением к официальному Киеву начать налаживание приграничного сотрудничества с последующим проведением новой демаркации государственной границы. Это необходимою, чтобы российский полуостров на картах не обозначался территорией Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале контактов своего офиса с администрацией российского лидера Владимира Путина по поводу возможной встречи двух президентов.

В Кремле сообщили, что готовы говорить с Зеленским о Крыме, но только в контексте приграничного сотрудничества. Обсуждать принадлежность полуострова Москва не намерена. Владимир Путин неоднократно давал понять, что для Кремля этот вопрос закрыт окончательно.

«По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория», - сказал РИА Новости Чегринец.

Для того, чтобы украинским туристам было проще пребывать на российской территории, в Крыму необходимо открыть консульство, добавил Чегринец.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:00 Армия
статья
О науке в армии, новейшем вооружении и деятельности РГО: интервью Министра обороны РФ Сергея Шойгу
00:01 В стране и мире
В Белоруссии рассказали подробности о посадке самолета Ryanair после сообщений о минировании
22:02 Армия
Террористы готовят провокации с отравляющими веществами перед выборами президента Сирии
21:34 В стране и мире
Минобороны и РГО доставили из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя
20:53 В стране и мире
Экстренно севший в Минске самолет авиакомпании Ryanair вылетел в Вильнюс
Популярное
Популярное
Видео
На Северном флоте рассказали о будущем титановых АПЛ
Солист победившей на «Евровидении» рок-группы из Италии пройдет тест на наркотики
Видео
США «атакуют» миллиарды цикад: видео
Психолог назвала привычки, которые мешают разбогатеть
Эксперт рассказал российским дачникам про запрет на петрушку
Медики перечислили неочевидные симптомы рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.