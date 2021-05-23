Прямиком из Роттердама: Manizha вернулась в Москву после «Евровидения-2021»

Российская делегация, певица Manizha, бэк-вокалисты, режиссер номера и представители от «Первого канала», вернулась в Россию после участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021», который завершился сегодня в Нидерландах. Корреспонденту «Звезды» удалось сделать несколько кадров в аэропорту Шереметьево.

В этом году международный песенный конкурс, отмененный в 2020 году из-за пандемии, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Победу одержала итальянская группа Maneskin. Российская певица Manizha заняла девятое место. Она выступала с песней Russian Woman.