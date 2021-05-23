Пир во время пандемии: как Европа пытается вернуться к жизни до COVID-19

Великобритания вновь открылось для развлечений, бизнеса и путешествий. Самое главное - британцам официально разрешили ходить в гости и обниматься. От радости британцы даже решили наверстать упущенное за время карантина - отметить праздники. Начали с потерянного Рождества. Открыты музеи, галереи, кинотеатры, гостиницы и даже стадионы.

Но возвращение к нормальной жизни не обошлось без скандалов. Медсестра из Новой Зеландии, которая в прошлом году фактически выходила тяжело больного Бориса Джонсона, уволилась из больницы. Причина - «наплевательское отношение к медперсоналу». Медсестру огорчила надбавка правительства к зарплате. Во время эпидемии врачей называли героями, а после ее окончания их труд оценили вот так - увеличили оклад на 1%.

«Я признаю, что лично обязан медперсоналу. Именно поэтому, мистер спикер, мы попросили в это сложное время рассмотреть вопрос об увеличении зарплаты для медсестер», - заявил Джонсон.

Музей науки в Лондоне теперь еще работает как и центр массовой вакцинации. Именно здесь на этой неделе поставил себе прививку принц Уильям. Год назад он уже переболел коронавирусом. Не смотря на снятие ограничений, массовая вакцинация в Британии продолжается с такой же высокой скоростью. И тому есть объяснение - в Королевстве растет число заболевших штаммом из Индии. Это новая угроза, из-за которой страна может опять закрыться.

Пока же от Британии закрылась Германия - она объявила Королевство зоной высокого риска именно из-за индийского штамма. Кроме того, в субботу в Англии обнаружили еще один вариант вируса - йоркширский. Его изучают ученые. Впрочем, британцы не хотят больше волноваться - все устали от карантина - настроение одно - гулять и праздновать. Такая же атмосфера и у соседей во Франции.

В республике свершилась террасная революция - посетителей по-прежнему не пускают внутрь ресторанов, но сидеть за столиками можно на улице. Это подарок для гурманов-французов, которые жить не могут без общения, вкусного кофе и круассанов. Не удержался и президент Франции - Макрон вместе премьер-министром отправился в кафе.

Глава государства призвал французов оставаться бдительными, но в то же время не терять момент. Многие послушали президента. Во Франции очереди не только в рестораны, но и в музеи. В том числе и в Лувр.

Такая же атмосфера и в других европейских странах - Польше, Австрии, Испании. В Германии отменили комендантский час. Можно заниматься спортом, ходить на уличные террасы ресторанов и кафе. В Италии открыты пляжи. В той же Греции уже ждут туристов. Великое европейское открытие проходит даже со смелыми экспериментами. Недалеко от Барселоны заработал ночной клуб, в котором, понятно, можно забыть о соблюдении социальной дистанции. Всех посетителей пообещали протестировать через 5 дней.

Старый свет этим летом ожидает туристический бум - Брюссель разрешил путешествия, но перемещаться внутри Евросоюза можно только владельцам так называемых ковидных паспортов - людям с прививками. Однако важная деталь - препараты должны быть одобрены европейским регулятором.

С 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов. Сертификат о вакцинации, об отрицательном тесте и о выздоровлении от COVID-19. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно будет получить на электронном носителе или распечатать.

Российская вакцина «Спутник-V» до сих пор проходит экспертизу. Почему так долго - никто в Евросоюзе не может дать четкий ответ. Не могут или не хотят - это еще один вопрос.

«Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера, или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», - заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в интервью «Первому каналу».

Даже если забыть о политике, то как быть самим гражданам Евросоюза? Российскую вакцину выбрали жители Венгрии, Словакии и Сан-Марино, для которых теперь, получается, летний сезон закрыт - у них нет правильного ковидного паспорта.

В российском МИД призывают россиян подумать, как планировать свой отдых. Зарубежные поездки все еще слишком непредсказуемы. Третья волна идет на спад, но ситуация серьезная - в любой момент может быть новый всплеск. Особенно на фоне появления новых вариантов вируса и снятия ограничений.

«Понимая стремление властей этих государств к восстановлению международного туризма, должны отметить, что ситуация с COVID-19 остается волатильной, в том числе, по причине распространения различных штаммов вируса. Это может вызвать новые экстренные ограничения, в том числе по прекращению международного сообщения», - сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Пока же в Европе продолжается праздник - эйфория от свободы. Ученые уже предупреждают, четвертая волна, похоже, неизбежна, но вот какой она будет силы - цунами или же приобретет сезонный характер - никто не знает.