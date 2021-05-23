Старый сценарий: как Байден из главного «обличителя» Кремля стал «другом Москвы»

От смены президентов в Белом доме сумма обвинений в их адрес не меняется. Не успел Дональд Трамп оправиться от дела так называемого «русского вмешательства», как теперь уже Джо Байден получил клеймо «агента Кремля». Но в этот раз к классической истории прибавилась еще одна общая тема.

Если нынешний политический скандал получит имя в прессе - скорее всего его назовут топливным. Все, что ставят в вину Джо Байдену так или иначе связано с нефтью и газом. Президенту припомнили все. И как он приостановил строительство трубопровода из Канады, и то, как его сын наживался на украинской газоперерабатывающей компании «Бурисма», и, конечно то, как Байден, не стал возлагать на Москву вину за кибератаки на топливопровод. А теперь лидер США еще и часть санкций с «Северного потока-2» снял. Все очень красиво укладывается в единую историю, за которую с радостью ухватились американские журналисты.

Внутренние проблемы США они ловко перемешали с внешней политикой. И сделали вывод - топливо с американских заправок украли русские вместе с Байденом.

«Байден закрывает наш газопровод, но снимает санкции, чтобы Владимир Путин мог построить свой. Это ли не сговор с Россией?! И не забывайте, как Хантер Байден получал взятки, в том числе от русских олигархов», - бездоказательно заявил телеведущий Шон Хэннити.

О помешанных на теории заговора СМИ говорит и другой телеведущий - Грег Гатфилд.

«Президент Байден расчистил дорогу российскому газопроводу, отменив санкции в отношении компании, которая прокладывает трубу из России в Германию. Но помешанные на теориях заговора медиа отчаянно молчат о подарке Байдена Путину. И это после того, как на его предшественника они кричали "русский агент"», - напомнил Гатфилд.

Тема России для американских политиков беспроигрышный вариант. О ней вспоминают каждый раз, когда надо в чем-то обвинить противника, не утруждая себя поиском доказательств. Достаточно, как легендарный американский генерал крикнуть «русские повсюду».

Консервативные медиа говорят открытым текстом - эту историю можно раздуть похлеще Уотергейта и пусть об импичменте пока что речь не идет, но сенаторы-республиканцы уже внесли законопроект, который должен отменить решение Байдена о санкциях в отношении российского газопровода. Шансов пройти в Конгрессе у документа нет - республиканцы сейчас в меньшинстве. Их инициатива скорее манифест, партия фактически объявила президенту вотум недоверия.

«По мере того, как бедствия сыпятся на нас со всех сторон, в эти первые месяцы президентства Байдена, одно из них можно назвать "Повестью о трех трубопроводах". Три отдельных трубы, три отдельных вызова, объединенных одной темой: в каждом случае глупость и слабость администрации Байдена привели к катастрофе», - уверен сенатор от штата Арканзас.

Его поддерживает другой сенатор, на этот раз от штата Техас, Тед Круз. Последний и вовсе считает, что Байден стремится стать другом Путина.

«Все встало с ног на голову. Прошло четыре месяца, как Байден стал президентом, а он уже на пути к тому, чтобы пролезть в друзья к Путину, России и врагам Америки. Просто в голове не укладывается», - недоумевает Круз.

Официально Джо Байден на эту историю не отреагировал, но в самый разгар шумихи решил обновить свою команду. Новым старшим советником по нацбезопасности в Минюсте США стала Сьюзан Хэннеси - главный специалист по теме «Российского вмешательства». Именно она была одним из самых громких обвинителей администрации Дональда Трампа.

Войдя в администрацию Байдена, Сьюзан подчистила свой Twitter, который был рупором обвинений в адрес Трампа. Из блога Хеннеси исчезли все упоминания о России. Теперь ее дело - не обвинять, а консультировать, пока все не зашло слишком далеко, и демократы не столкнулись с ситуацией, когда их дело - труба.

«Для меня большая честь присоединиться к выдающейся команде Министерства юстиции. Я все еще буду вести этот блог, но теперь здесь будет тише», - пообещала Хэннеси.

Отбиваясь от обвинений республиканской партии, демократы руководствуются принципом «лучшая защита - это нападение». Уже в этом месяце главный республиканец Америки Дональд Трамп может возобновить политические митинги. Это заставляет его оппонентов по кругу вспоминать обо всех поводах для нападок, правда тему России демократы пока что поднимать боятся и прибегают к другим трюкам.

На этой неделе прокуратура Нью-Йорка перевела расследование в отношении компании Трампа в статус уголовного. Сорок пятого американского лидера подозревают в манипуляциях с активами для получения экономических и налоговых выгод. Сам экс-президент заявляет о политизированности этого дела.

«Нет ничего более коррумпированного, чем расследование, которому отчаянно требуется преступление. Но будьте уверены, именно это и происходит в данном случае. Эти расследования на самом деле представляют собой продолжение величайшей политической охоты на ведьм в истории», - заявлял ранее Трамп.

Одновременно с уголовным преследованием демпартия инициировала создание комиссии для разбирательства по делу о штурме Капитолия. Здесь главный подозреваемый - снова Дональд Трамп.

По всему понятно, что, хотя до следующих выборов в США еще больше трех лет, враждующие партии не намерены брать даже короткого перемирия. И, к сожалению, классический сюжет о «руке Кремля» из их внутренних споров никуда не денется. И какой бы шаг в отношении нашей страны ни сделал президент США или его оппонент, всегда найдутся люди, которые скажут «посмотрите, да он же русский агент».