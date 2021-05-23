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На Северном флоте рассказали о будущем титановых АПЛ

Владимир Расходчиков
17:06 23.05.2021
Представитель Северного флота назвал качество титановых подводных лодок, которое позволит использовать их в течении долгого срока.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уникальность титановых атомных подлодок позволит им пройти еще не одну модернизацию перед снятием с вооружения, об этом в эфире программы «Военная приемка» заявил командир 7-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота Сергей Чередниченко.

«Корпус подводной лодки позволяет эксплуатировать ее, как мы уже выяснили, достаточно продолжительный срок. Эта подводная лодка позволяет пройти не одну, а может быть даже две глубоких модернизации. За счет своей корпусной системы», - сказал представитель флота.

Только в России состоят на вооружении титановые атомные подводные лодки, они принадлежат к проектам 945А «Кондор» и 945 «Барракуда» и являются одними из самых малозаметных. Благодаря титану лодки меньше подвержены коррозии и имеют большой срок службы.

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