На Северном флоте рассказали о будущем титановых АПЛ

Уникальность титановых атомных подлодок позволит им пройти еще не одну модернизацию перед снятием с вооружения, об этом в эфире программы «Военная приемка» заявил командир 7-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота Сергей Чередниченко.

«Корпус подводной лодки позволяет эксплуатировать ее, как мы уже выяснили, достаточно продолжительный срок. Эта подводная лодка позволяет пройти не одну, а может быть даже две глубоких модернизации. За счет своей корпусной системы», - сказал представитель флота.

Только в России состоят на вооружении титановые атомные подводные лодки, они принадлежат к проектам 945А «Кондор» и 945 «Барракуда» и являются одними из самых малозаметных. Благодаря титану лодки меньше подвержены коррозии и имеют большой срок службы.