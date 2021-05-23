Психолог объяснила, как мотивировать ребенка делать уроки на летних каникулах

Психолог Алиса Метелина в беседе со «Звездой» рассказала, каким образом можно мотивировать ребенка на каникулах выполнять домашние задания.

«Если это ребенок в возрасте семи-десяти лет, доподростковый период, то, конечно, что бы мы ни говорили, игровая деятельность является одной из ведущих...Для того, чтобы ребенок что-то делал, надо его заинтересовать. Заинтересовать мы можем с помощью той же самой игры», - объяснила она.

Например, если на лето школьнику дали какой-то список литературы, можно почитать вместе с ним, например, по ролям, но так, чтобы был интерес, была мотивация. Лень - это не отрицательное качество ребенка, это - полное отсутствие мотивации, сказала специалист.

«Если вы превращаете в такую полуигру, например, чтение литературы, то ребенок втянется. Родителям придется вспомнить свое детство, вспомнить, поиграть, и я уверена, что тогда проблем с выполнением каких-то заданий на лето не будет», - заявила специалист.

Ранее Метелина объяснила, каким образом можно помочь подростку в выборе профессии. Следует обратить внимание на природные склонности ребенка, считает специалист.