Лидеры стран ЕС обсудят новые антироссийские санкции

В ходе саммита лидеров Европейского союза планируется обсуждение новых санкций против РФ, при этому будет заявлено о нежелании конфронтации с Москвой.

«Вновь повторяются легитимные требования ЕС в отношении российской стороны: окончание гибридных и кибернетических войн, уважение к человеческим правам, прежде всего, Алексея Навального, и выполнение минских соглашений», – цитирует РИА Новости интервью Чешскому радио замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Веры Юровой.

По ее словам, на встрече вероятнее всего будут осуждаться новые экономические санкции в отношении РФ, а не дальнейшая высылка дипломатов.

Саммит ЕС пройдет 24-25 мая в Брюсселе.

Днем ранее Мария Захарова ответила на слова главы МИД Австрии о нежелании России вести диалог с ЕС. Официальный представитель МИД России заявила, что совместные проекты Москвы и Евросоюза были заблокированы из-за действий Брюсселя.

Ранее глава Александер Шалленберг заявил, что ЕС выступает за диалог с Москвой, которая в данный момент, по его словам, не проявляет интереса к такому взаимодействию. Глава МИД Австрии отметил, что в настоящее время отношения между РФ и Евросоюзом напряжены. Он выразил надежду, что «тональность вскоре изменится».