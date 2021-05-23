Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Итальянские победители «Евровидения» заявили о готовности пройти тест на наркотики

Роман Захаров
15:58 23.05.2021
Участники группы Maneskin утверждают, что не употребляли запрещенные препараты.
Итальянские победители «Евровидения» заявили о готовности пройти тест на наркотики
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Вокалист итальянской группы Maneskin, которая выиграла конкурс Евровидение в 2021 году, отверг обвинения в свой адрес в том, что он якобы принимал наркотики во время финала музыкального соревнования.

По сообщениям Daily Mail, ранее камеры наблюдения зафиксировали, как Дамиано Давид наклоняется над столом и, предположительно, что-то вдыхает. Некоторые выдвинули версию, что на столе перед исполнителем был кокаин.

Группа Maneskin в сторис своего Instagram разместила сообщение, в котором сказано, что музыканты готовы сдать тест на наличие наркотиков в организме. По словам итальянских артистов, им нечего скрывать.

Как, в свою очередь, заявил сам Дамиано Давид, он никогда не принимал кокаин, а подобные претензии повергли его в шок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.