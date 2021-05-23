Итальянские победители «Евровидения» заявили о готовности пройти тест на наркотики

Вокалист итальянской группы Maneskin, которая выиграла конкурс Евровидение в 2021 году, отверг обвинения в свой адрес в том, что он якобы принимал наркотики во время финала музыкального соревнования.

По сообщениям Daily Mail, ранее камеры наблюдения зафиксировали, как Дамиано Давид наклоняется над столом и, предположительно, что-то вдыхает. Некоторые выдвинули версию, что на столе перед исполнителем был кокаин.

Группа Maneskin в сторис своего Instagram разместила сообщение, в котором сказано, что музыканты готовы сдать тест на наличие наркотиков в организме. По словам итальянских артистов, им нечего скрывать.

Как, в свою очередь, заявил сам Дамиано Давид, он никогда не принимал кокаин, а подобные претензии повергли его в шок.