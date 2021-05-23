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Прогулочный теплоход въехал в опору Троицкого моста в Петербурге

Ян Брацкий
15:44 23.05.2021
В момент столкновения на борту прогулочного судна проводились работы по замене электрических кабелей.
Прогулочный теплоход въехал в опору Троицкого моста в Петербурге
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Прогулочный теплоход «Ромео» врезался в одну из опор Троицкого моста в Санкт-Петербурге. В результате навала никто из пассажиров не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с навалом прогулочного теплохода "Ромео" (собственник ООО "Речной трамвай") на Троицкий мост 23 мая в 11.30», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По версии надзорного ведомства, в момент навала на опору моста на борту теплохода находились три человека, которые занимались заменой электрических кабелей.  

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