Прогулочный теплоход въехал в опору Троицкого моста в Петербурге

Прогулочный теплоход «Ромео» врезался в одну из опор Троицкого моста в Санкт-Петербурге. В результате навала никто из пассажиров не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с навалом прогулочного теплохода "Ромео" (собственник ООО "Речной трамвай") на Троицкий мост 23 мая в 11.30», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По версии надзорного ведомства, в момент навала на опору моста на борту теплохода находились три человека, которые занимались заменой электрических кабелей.