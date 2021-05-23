В Госдуме оценили заявления Киева о поставках воды в Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал Киев прекратить шантаж относительно возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу и заняться решением проблем в своей стране.

«Шантаж и ультиматумы Киева все больше напоминают писк комара или лай Моськи. Россия успешно решает вопрос устойчивого и надежного водоснабжения Крыма, пока киевские власти продолжают упражняться в своих заявлениях, пропитанных ненавистью к крымчанам», -рассказал РИА Новости Шеремет.

Он также добавил, что Крым не просит воды из Украины и не нуждается в подачках киевских властей и попросил заняться решением проблем в своем государстве.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявлял ранее, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». Вся вода, по мнению Николенко, была потрачена российскими военными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении военных расходов в государственном бюджете на предстоящие три года. СНБО решило увеличить расходы на безопасность в 2022, 2023 и 2024 году с учетом военно-политической обстановки.