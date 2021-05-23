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Диетолог рассказала о сортах лука и его особенностях

Виктория Ивашечкина
13:29 23.05.2021
В частности, по словам врача, белый лук служит природным антисептиком и антибиотиком.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pasja1000, Pixabay
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Врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала «Звезде» о видах лука, а также их полезных свойствах. По словам специалиста, чем темнее сорт лука, тем он предпочтительнее для использования в кулинарии. При этом светлые сорта лука часто используются в качестве природного антисептика.

«Пигмент в общем-то ничего не значит. Он только дает некоторые вкусовые различия. Кто-то любит более сладкий лук или горький. Если мы говорим о простудных заболеваниях, то чем лук белее, тем он лучше в данном случае. Белый лук, который выбивает слезу, в нем содержится большое количество фитоницидов. Это природные антибиотики и антисептики», - отметила Белоусова.

При этом, по словам врача, фитонициды есть в любых сортах лука. Но если от него хочется плакать, то лучше брать белый.

«Есть лук плоский, то есть крымский. Там меньше фитоницидов, он сладкий на вкус, используется как салатный. Обычный лук, то есть красный. Там фитоницидов больше, а также больше пигментов. Но он относится больше к кулинарии», - подчеркнула терапевт.

По словам Белоусовой, сортов желтого лука очень много, но чаще всего покупатели берут именно белый лук, чтобы использовать его в качестве природного антибиотика или антисептика.

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