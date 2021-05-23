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На «Севмаше» показали процесс создания подлодок из титана

Владимир Расходчиков
13:01 23.05.2021
Из-за сложностей работы с титаном на Северном машиностроительном предприятии были созданы уникальные сварочные комнаты, где и производятся детали для титановых атомных подлодок.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Единственные в мире титановые атомное подводные лодки созданы только в России, а построены они были на Северном машиностроительном предприятии «Севмаш». Для того, чтобы укротить конструкции из титана и освоить сложные виды сварок на предприятии поставлена сложнейшая сварочная камера. Чтобы попасть в нее предусмотрены переборочные люки, точно как на подводной лодке, с кремальерным затвором. 

В этой сварочной камере рабочие, облаченные в специальные костюмы, работают в атмосфере газа аргона. Каждая их смена длится по 4 часа. Затем, каждый сваренный шов будут проверять на рентгене.

Для сварки особо сложных швов применяется метод электронно-лучевой сварки. В самой сварочной камере вакуум, а рабочие ведут работу из отдельного кабинета, управляя специальными манипуляторами по данным с камер внутри. Начальник участка сварки трубопроводов судостроительного завода «Севмаш» Николай Дульнев рассказал «Военной приемке», что электронно-лучевая сварка в вакууме сильно ускорят процесс производства.

«Всякий раз перед сваркой штатного изделия технологическим процессом предусмотрена сварка контрольных образцов. Если бы такие два образца варили люди, то надо бы было двум сварщикам работать в течение двух-трех смен», - заявил Дульнев.

Во время вакуумной сварки в шов не попадают газы и они не оставляют пузырьков. За счет этого шов получается качественным. При такой технологии вообще не используется присадочный материал, обе пластины металла просто связываются между собой, наподобие пластилина. Именно в вакууме и аргоне, но ни в коем случае не на воздухе, варится титан. Ведь титан в эксплуатации - металл с непростым характером. 

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