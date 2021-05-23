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Минобороны России передало армии Сербии партию бронетехники

Виктория Ивашечкина
12:18 23.05.2021
Замминистра обороны РФ Александр Фомин подчеркнул, что российское военное ведомство будет и впредь развивать и укреплять двусторонние отношения.
Минобороны России передало армии Сербии партию бронетехники
© Фото: Wikimedia
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что поставленная ВС Сербии в рамках военно-технической помощи партия модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС, способна укрепить ее боевой потенциал.

«Поставленная техника, отвечающая всем современным стандартам и требованиям, укрепит боевой потенциал сербской армии, будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета», - отметил Фомин во время церемонии передачи машин.

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства -министр обороны Сербии Небойша Стефанович, статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Замминистра обороны РФ заверил, что российское военное ведомство будет и впредь развивать и укреплять двусторонние отношения, а также оказывать всяческое содействие модернизации вооруженных сил Сербии.

После завершения динамического показа бронетехники Александр Фомин вручил начальнику Генерального штаба ВС Сербии генералу Милану Мойсиловичу символический башенный ключ от танка Т-72МС.

Кроме этого, в ходе мероприятия представители российской делегации и министр обороны Сербии обменялись мнениями о российско-сербском военном, военно-техническом сотрудничестве и региональной безопасности.

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