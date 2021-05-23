В стране и мире На Большой Никитской в Москве загорелось здание Виктория Ивашечкина По данным МЧС, пожар удалось локализовать на площади 20 кв.м. © Видео: [18+]"Вятка" на приеме... © Фото: VK,[18+]"Вятка" на приеме... Читайте нас на: В центре Москвы на улице Большая Никитская загорелось ремонтируемое здание. «Произошло возгорание на втором этаже в трехэтажном здании, которое находится на реконструкции. Людей внутри нет. Очаги пожара локализованы на площади 20 кв. м.», - прокомментировали в МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. В конце апреля в Москве произошел пожар в историческом жилом доме. Сообщалось, что загорелась крыша здания на Пятницкой улице. Спасатели оперативно эвакуировали жильцов дома.

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