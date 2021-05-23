Вход к спасению: каким образом устроена спасательная камера на АПЛ «Нижний Новгород»

Моряки-подводники на атомной подлодке «Нижний Новгород» в эфире программы «Военная приемка» показали внутреннее устройство своего корабля. Выяснилось, что главный вход на ней расположен довольно уникальным образом, чтобы попасть на борт необходимо пройти через всплывающую спасательную камеру (ВСК).

Именно в этой камере должен будет собраться экипаж АПЛ «Нижний Новгород» в случае ЧП. По словам ведущего программы, такую организацию входа на подлодку он еще нигде не видел и сравнил ее с входом на прогулочное судно заходить через спасательный плот.

Российская многоцелевая титановая атомная подводная лодка проекта 945А «Кондор» «Нижний Новгород» находится в составе флота уже 30 лет. Но несмотря на это, значительная часть оборудования на главном командном посту и самой подлодке до сих пор засекречена. Она предназначена для выслеживания и уничтожения стратегических подлодок вероятного противника.