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Кевин Спейси вернется к съемкам впервые после скандала

Кира Карон
11:10 23.05.2021
Спейси был обвинен в домогательствах в 2018 году.
Кевин Спейси вернется к съемкам впервые после скандала
© Фото: Leonard Ortiz, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Американский актер Кевин Спейси был впервые приглашен для участия  съемках в кино «Человек, который нарисовал Бога». Режиссером картины выступит итальянский актер Франко Неро. Об этом сообщает The Telegraph.

Спейси был обвинен в домогательствах в 2018 году. Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в тот момент, когда коллега обвинил его в приставаниях, якобы совершенных еще в 80-х годах, а затем стало известно о якобы совершенных актером приставаниях к молодому человеку в баре.

Во время развития громкой истории у актера появились и другие проблемы: с ним отказались сотрудничать кинодеятели, внеся смуту в карьеру Спейси.

В результате все обвинения в неподобающем поведении и домогательствах против актера Кевина Спейси были сняты. Прокуратура сочла это возможным в связи с отсутствием доступа к уликам.

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