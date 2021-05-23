Кевин Спейси вернется к съемкам впервые после скандала

Американский актер Кевин Спейси был впервые приглашен для участия съемках в кино «Человек, который нарисовал Бога». Режиссером картины выступит итальянский актер Франко Неро. Об этом сообщает The Telegraph.

Спейси был обвинен в домогательствах в 2018 году. Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в тот момент, когда коллега обвинил его в приставаниях, якобы совершенных еще в 80-х годах, а затем стало известно о якобы совершенных актером приставаниях к молодому человеку в баре.

Во время развития громкой истории у актера появились и другие проблемы: с ним отказались сотрудничать кинодеятели, внеся смуту в карьеру Спейси.

В результате все обвинения в неподобающем поведении и домогательствах против актера Кевина Спейси были сняты. Прокуратура сочла это возможным в связи с отсутствием доступа к уликам.