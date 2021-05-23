Сила атома: как устроена ядерная силовая установка АПЛ «Нижний Новгород»

В эфире программы «Военная приемка» было показано внутреннее устройство атомной титановой подводной лодки проекта 945А «Кондор» К-534 «Зубатка» («Нижний Новгород»). В частности, журналистам показали местонахождение ядерной силовой установки. Командир АПЛ «Нижний Новгород» Андрей Юрченко объяснил, что для защиты экипажа от облучения на подлодке предусмотрен саншлюз.

«Саншлюз - это шлюзовое устройство для того, чтобы предотвратить распространение радиоактивного загрязнения на подводной лодке в случае негативной радиационной аварии», - объяснил командир АПЛ.

Российская многоцелевая титановая атомная подводная лодка проекта 945А «Кондор» «Нижний Новгород» находится в составе флота уже 30 лет. Но несмотря на это, значительная часть оборудования на главном командном посту и самой подлодке до сих пор засекречена. Она предназначена для выслеживания и уничтожения стратегических подлодок вероятного противника.