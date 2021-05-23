Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Юрист рассказал о наказании за сорванную сирень

Виктория Ивашечкина
10:55 23.05.2021
По словам эксперта, чаще всего со стороны полиции нет никакого реагирования на подобные действия.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: S. Hermann & F. Richter, Pixabay
Читайте нас на:

Российский эколог, юрист Артем Алексеев рассказал о том, какое наказание может ждать человека, решившего сорвать ветку сирени. По словам эксперта, подобные действия считаются мелким нарушением, которое может повлечь административный штраф.

«Есть в каждом регионе закон об административных нарушениях. И он, соответственно, подразумевает штраф в том или ином объеме. К примеру, за разведение костров, сжигание листвы. В том числе и за порчу зеленых насаждений. Сирень - это тоже зеленое насаждение, которое высаживают органы власти. И за порчу может быть предусмотрен административный штраф. Это тоже самое, что сорвать цветы на клумбах или ломать деревья», - объяснил Алексеев.

Однако, по его словам, реагирования со стороны полиции на подобные действия чаще всего нет. При этом данное хулиганство должно расцениваться как административное правонарушение.

Согласно Кодексу города Москвы об административных правонарушениях (КоАп) повреждение зеленых насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3,5 тысяч рублей до 4 тысяч рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.