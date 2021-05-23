Юрист рассказал о наказании за сорванную сирень

Российский эколог, юрист Артем Алексеев рассказал о том, какое наказание может ждать человека, решившего сорвать ветку сирени. По словам эксперта, подобные действия считаются мелким нарушением, которое может повлечь административный штраф.

«Есть в каждом регионе закон об административных нарушениях. И он, соответственно, подразумевает штраф в том или ином объеме. К примеру, за разведение костров, сжигание листвы. В том числе и за порчу зеленых насаждений. Сирень - это тоже зеленое насаждение, которое высаживают органы власти. И за порчу может быть предусмотрен административный штраф. Это тоже самое, что сорвать цветы на клумбах или ломать деревья», - объяснил Алексеев.

Однако, по его словам, реагирования со стороны полиции на подобные действия чаще всего нет. При этом данное хулиганство должно расцениваться как административное правонарушение.

Согласно Кодексу города Москвы об административных правонарушениях (КоАп) повреждение зеленых насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3,5 тысяч рублей до 4 тысяч рублей.