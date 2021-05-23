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Новинка ВДВ: как устроены уникальные многоцелевые платформы десантирования

Максим Гриценко
Анна Назайкина
10:44 23.05.2021
Комплекс позволяет доставлять по воздуху малогабаритную военную технику, вооружение, боеприпасы и оборудование.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Для соединений ВДВ нового типа и повышенной мобильности нужны не только новые вертолеты и самолеты, но и новые платформы для десантирования. С их разработчиками корреспондент «Звезды» встретился в Рязанском гвардейском воздушно-десантном училище.

Из аппарели транспортного Ил-76 груз десантируют с помощью новейшей универсальной парашютной платформы. Ее испытывали и в средней полосе, и даже на Северном полюсе. Комплекс позволяет доставлять по воздуху малогабаритную военную технику, вооружение, боеприпасы и оборудование. Квадроциклы, снегоходы - если для десантирования полутора десятков единиц такого транспорта на старых платформах требовалось несколько военных транспортников, то теперь нужен всего один. Это повышает маневренные возможности войск, говорят в ВДВ. Первые чертежи новинки появились в Рязанском училище ВДВ.

«Это подсказал опыт, это ветераны ВДВ, это прямое указание командующего ВДВ, которое мы выполнили на 100%», - сказал заместитель начальника кафедры воздушно-десантной подготовки Рязанского гв. ВВДКУ им. генерала армии В.Ф.Маргелова Валерий Кравчук.

Десантирование бронированной техники развед-подразделений приходилось осуществлять на некотором удалении от объекта противника. Теперь с использованием универсальной платформы разведчиков можно доставлять значительно ближе к объекту, что существенно повышает вероятность выполнения поставленных задач.

«Командир набирает высоту около пяти семи градусов по тангажу, борт оператор снимает замки фиксации, придается ускорение самолету и парашют платформы под силой инерции и гравитации выходит в воздушное пространство», - сказал адъюнкт Рязанского гв. ВВДКУ им. генерала армии В.Ф.Маргелова Александр Янкавцев.

Платформа разработана офицерами Рязанского училища в рамках изобретательской деятельности совместно с промышленностью и Главным управлением боевой подготовки Вооруженных сил.

Ширина чуть больше метра, длина - 2.50, высота - 3.10. Габариты совсем небольшие. Легкосъемное напольное оборудование можно очень просто установить в любой самолет, либо вертолет ВТА. В перспективе такие платформы будут использовать вместе с робототехническими комплексами, которые позволят доставлять грузы в любую заданную точку труднодоступных районов.

Тяжелую технику - самоходно-артиллерийские орудия и боевые машины десанта - доставляют на землю парашютные бесплатформенные системы с десятком куполов каждая. У новых систем под дном платформы есть специальные крылья, которые раскрываются в полете, словно ставни, чтобы стабилизировать снижение. Там же - воздушные емкости, чтобы обеспечить мягкое приземление. Платформа проста и надежна в эксплуатации

«Платформу можно легко адаптировать под любые грузы и запросы это не вызовет каких-то технических сложностей. То есть все будет быстро и достаточно легко», - заявил технолог ООО «Пром Композит» Иван Захаров.

Совсем скоро новейшие универсальные парашютные платформы начнут поступать в войска. Сейчас конструкторы, инженеры и военные специалисты разрабатывают еще несколько видов инновационных десантируемых комплексов при помощи которых по воздуху будут доставлять новейшие «багги» на базе «Тигров», бронированные «Тайфуны» и другую боевую колесную технику.

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