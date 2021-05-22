Обсудить патриотические задачи: в Московской области состоится встреча «Боевого братства»

В Московской области в субботу, 22 мая, состоится долгожданная встреча «Боевого братства» - ветеранов локальных войн и международных конфликтов. Они съехались со всей страны, чтобы обсудить важные гуманитарные и патриотические задачи, а также подвести итоги уже проделанной работы.

Они не виделись несколько лет, а кто-то - десятилетий. Очередной съезд - это отличная возможность встретить однополчанина. Почти все делегаты от регионов - ветераны Афганской войны. Каждые пять лет собираются, чтобы обсудить, что сделано братством - и что еще предстоит.

Несмотря на тяжелый год пандемии ветеранская организация продолжала заниматься привычной, очень важной деятельностью. Во всех регионах страны оказывали помощь инвалидам, пожилым людям, проводили военно-патриотические мероприятия. Это и поисковые работы, автопробеги, различные акции, цель которых - сохранение исторической памяти.

И пандемия здесь во многом даже поспособствовала тому, чтобы молодежное крыло «боевого братства» раскрылось. Роты волонтеров по всей стране помогали заболевшим коронавирусом. Работали санитарами, разносили продукты пожилым людям, раздавали защитные маски бесплатно в разных городах.

А накануне делегаты посетили интерактивный музей «Дорога памяти».

Игорь Чмуров служил в легендарном 31-м полку в Афганистане. За подвиг в 1985 году, когда под прицельным огнем моджахедов, получил тяжелое ранение, но не отступил и продолжил сражаться, получил звание Героя Советского Союза. Теперь просвещает молодое поколение.

Ветераны посетили так же и главный храм Вооруженных сил России. Поставили свечки в память об однополчанах, которые тоже совершали подвиги, но сложили головы на поле брани на чужбине.