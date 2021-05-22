Накал страстей и неожиданные повороты: как проходит отборочный тур вокального конкурса «Новая Звезда»

Перед выходом на сцену настрой и еще раз настрой - отборочные туры Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» это, прежде всего, борьба за выход в полуфинал. Противостояние голосов, труда и, конечно, талантов. После каждой программы-концерта дальше проходят единицы. Поэтому здесь возможно все: накал страстей, неожиданные повороты и даже слезы жюри.

Конкурсанты уже выступают целыми семьями. Энвер Каримов из Крыма поет на сцене «Новой Звезды» вторым из своей семьи. Сочинил своих песен артист уже на два музыкальных альбома. Все дело в генах, и конечно, в воспитании. У отца Энвера была своя музыкальная группа и оба сына так же ушли в музыку с головой.

Дуэт жены и мужа Максима и Анастасии Касьяновых из Кемерово уникален. Они не только поют, но и играют на множестве музыкальных инструментов и даже владеют языком дельфинов.

Сценический образ и поведение во время исполнения - еще один джокер, который надо достать из рукава, чтобы по-настоящему поразить жюри и зрителей в зале.

«В этом сезоне есть уникальные самобытные артисты, но еще не все туры прошли... Но я для себя уже нескольких отметила», - говорит член жюри, певица Зара.

Певцы и певицы понимают, что это их шанс, который выпадает раз в жизни. Удача вторична, а подготовка и профессионализм - прежде всего. В момент выхода на сцену, не жалея сил, надо пустить в бой весь свой напор и главное - весь свой талант, рассказала финалистка прошлого сезона Александра Кузина из Владивостока.

«Сейчас большая ностальгия и потому что вспоминаю, вспоминается тот мандраж. Хочется пожелать участникам получить, прежде всего, удовольствие на этой сцене. Очень крутая сцена, она очень теплая», - отмечает она.

Когда участники выкладываются не все сто, в такие минуты сцена-звезда раскаляется и горит всеми лучами, которые не потушило жюри, оценив выступление на максимальное количество баллов.

«Немного легче стало работать, потому что мы уже знаем какой-то предел - кто получал сто баллов, кто восемьдесят, кто у нас прошел в полуфинал. Поэтому оценивать чуть-чуть легче, но уровень очень хороший», - делится член жюри, народный артист РФ Юрий Николаев.

Кому из участников все-таки посчастливилось «поймать звезду» и пройти в полуфинал станет известно совсем скоро, в новом выпуске Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда».