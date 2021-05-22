«Бельгийский Рэмбо»: власти трех стран разыскивают вооруженного дезертира

Полиция и армия Бельгии приведена в полную боевую готовность. В эти минуты в стране отыскивают дезертира - опытного снайпера и инструктора по стрельбе, который сбежал из части и держит в страхе всю страну.

Предположительно 46-летний военнослужащий Юрген Конингс, которого уже прозвали «Бельгийским Рэмбо», прячется в лесах на границе с Нидерландами. С собой из части он захватил четыре противотанковых гранатомета, а также пулемет и пистолеты. Перед тем как скрыться, Конингс угрожал главному вирусологу страны Марку Ван Рансту и оставил письма с обещанием устроить смертельную битву с полицией. В социальных сетях военнослужащий также выступал против ограничений из-за COVID-19 и призывал сторонников присоединиться к сопротивлению.

Часть, из которой он сбежал, полностью оцеплена, а военнослужащим запрещено ее покидать. К поискам подключены полицейские и солдаты из Германии и Нидерландов. Власти не исключают, что у беглеца могут быть сторонники в армии.