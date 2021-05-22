Байден назначил спецпредставителя США по вопросам Северной Кореи

Президент США Джо Байден назначит спецпредставителя по вопросам КНДР. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

На должность назначен исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким.

«Посол Сон Ким, кадровый дипломат с глубоким уровнем компетенции в вопросах политического курса, займет пост спецпредставителя США по КНДР», - сказал американский лидер.

По словам Байдена, он собирается тесно координировать политику в отношении Пхеньяна с властями Южной Кореи, уточняет Bloomberg.

В ходе встречи Байден и Мун Чжэ Ин договорились также об отмене ограничений дальности полета южнокорейских ракет.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил «общие опасения» по поводу действий и ракетных программ КНДР с главами министерств иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чон Ый Ёном. В тот же день директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын заявил, что новая администрация США намерена продолжать враждебную политику в отношении Пхеньяна, в связи с чем власти Северной Кореи будут вынужден принять меры, напоминают «Известия».