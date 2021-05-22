В стране и мире Число погибших при крушении военного самолета в Нигерии увеличилось до 11 Виктория Ивашечкина Ранее сообщалось о восьми погибших, включая начальника штаба сухопутных сил. © Фото: RCLatin2 twitter Читайте нас на: В пятницу, 21 мая, самолет военно-воздушных сил Нигерии потерпел крушение . Трагедия произошла вблизи международного аэропорта города Кадуна в одноименном штате на севере страны. По последним данным, число погибших увеличилось до 11. «Печальное событие (смерть начальника штаба сухопутных сил Ибрагима Аттаиру) произошло в результате авиакатастрофы в Кадуне, которая забрала жизни еще десяти офицеров», - сказано в заявлении представителя армии страны. Ранее сообщалось о восьми погибших, включая Аттаиру. Причины инцидента выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика