Число погибших при крушении военного самолета в Нигерии увеличилось до 11
Ранее сообщалось о восьми погибших, включая начальника штаба сухопутных сил.
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В пятницу, 21 мая, самолет военно-воздушных сил Нигерии потерпел крушение . Трагедия произошла вблизи международного аэропорта города Кадуна в одноименном штате на севере страны.
По последним данным, число погибших увеличилось до 11.
«Печальное событие (смерть начальника штаба сухопутных сил Ибрагима Аттаиру) произошло в результате авиакатастрофы в Кадуне, которая забрала жизни еще десяти офицеров», - сказано в заявлении представителя армии страны.
Ранее сообщалось о восьми погибших, включая Аттаиру. Причины инцидента выясняются.