Армия Масштабная тренировка подразделений ВДВ к Параду Победы прошла в Тульской области Олеся Степакова Всего по главной площади города-героя Тулы 9 Мая пройдут 17 парадных расчетов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На аэродроме «Клоково» в Тульской области состоялась тренировка к Параду Победы воинских частей Тульского соединения ВДВ под руководством начальника гарнизона гвардии полковника Евгения Тонких. В военном параде, который пройдет в Туле 9 мая, примут участие свыше 1200 военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, суворовцев, кадетов и юнармейцев, а также более 600 военнослужащих Тульского гвардейского соединения ВДВ. Всего по главной площади города-героя пройдут 17 парадных расчетов. По итогам тренировки начальник гарнизона отметил высокую подготовку всех парадных расчетов соединения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика