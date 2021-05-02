СМИ: актера Олега Вавилова госпитализировали в реанимацию

СМИ сообщают, что народный артист Олег Вавилов был госпитализирован в реанимацию одной из московских клиник с транзиторной ишемической атакой.

Подчеркивается, что актеру стало плохо прямо в театре Сатиры. Ему вызвали в скорую помощь. Врачи приняли решение в экстренном порядке доставить 71-летнего Вавилова в больницу, передает Telegram-канал «112».

Официальной информации о состоянии артиста на данный момент не поступало.

Олег Вавилов - советский и российский актер театра и кино. Снимался в таких фильмах и сериалах, как «Кабачок «13 стульев», «Не было печали», «Побег».