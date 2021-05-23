Армия Жаркие будни: новороссийские десантники готовят технику к летнему сезону обучения Олеся Степакова Сезонное обслуживание боевых машин завершится в конце мая, а специальная комиссия проведет проверку готовности техники к выполнению учебно-боевых задач. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ готовят технику к полигонным будням в летнем периоде обучения 2021 года. Каждую штатную единицу техники тщательно проверяют – проводится до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем и работоспособности всех основных узлов и агрегатов. Сезонное обслуживание боевых машин завершится в конце мая, а специальная комиссия проведет проверку готовности техники к выполнению учебно-боевых задач. Летом 2021 года десантникам предстоит продемонстрировать навыки в боевой и специальной подготовке, а также принять участие в различных учениях, в том числе и международных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика