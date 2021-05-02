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На авиабазе Хмеймим в Сирии прошло пасхальное богослужение

Анна Берестовая
02:23 02.05.2021
Военнослужащие РФ посетили пасхальное богослужение на авиабазе Хмеймим.
На авиабазе Хмеймим в Сирии прошло пасхальное богослужение
© Фото: Минобороны РФ
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На российской авиационной базе Хмеймим в Сирии прошли праздничное богослужение и крестный ход в честь праздника Пасхи. Богослужение провел помощник командующего группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Николай.

В полночь на 2 мая прошел крестный ход вокруг полевого храма Пророка Божия Илии, в котором приняли участие командование авиабазы и военнослужащие, не задействованные на дежурствах. Затем состоялась праздничная литургия. В конце богослужения настоятель храма освятил куличи и пасхальные яйца, чтобы каждый военнослужащий авиабазы почувствовал благодать этого святого праздника.

«Для нас это радостный праздник, который здесь, в Сирии, чувствуется особо остро. Наши военнослужащие очень благовейно и со смирением готовятся к этой светлой дате», - рассказал настоятель храма.

Он отметил, что всю Страстную седьмицу в храме на авиабазе шли богослужения, которые были посвящены жизни Иисуса Христа.

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