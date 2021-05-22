Ученый оценил возможность начала пандемии птичьего гриппа

Говорить о начале пандемии птичьего гриппа пока рано, но нужно внимательно наблюдать за ситуацией, поскольку существует вероятность, что вирус мутирует и начнется передаваться от человека к человеку. Такое заявление сделал кандидат ветеринарных наук Павел Рахманин.

«Не исключено, что вирус может мутировать и в каких-то его дальнейших видоизменениях передаваться человеку. Но здесь сложно сказать, пока таких инцидентов, насколько мне известно, не было. Надо отслеживать ситуацию», - объяснил специалист в беседе с «360».

По словам ученого, птичий грипп в последнее время вновь начал напоминать о себе и пока неясно, будет ли инфекция распространяться дальше. Рахманин также обратился к гражданам с призывом соблюдать профилактические меры, чтобы остановить распространение болезни.

Ранее терапевт Людмила Лапа призвала не поддаваться панике из-за возможной мутации нового типа вируса птичьего гриппа A (H5N8), который в феврале был выявлен у нескольких россиян. Как объяснила доктор в беседе со «Звездой», наиболее вероятно, что генез нового типа вируса будет схож с уже ранее встречавшимися штаммами, по которым уже выработана тактика лечения.