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Российский пловец Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине на ЧЕ в Будапеште

Ян Брацкий
20:51 22.05.2021
Спортсмен сумел преодолеть дистанцию за 1 минуту 54,56 секунды.
Российский пловец Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине на ЧЕ в Будапеште
© Фото: Laurent Lairys globallookpress
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Российский пловец Евгений Рылов стал первым в заплыве на 200 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. Первенство проходит в эти дни в Будапеште.

Спортсмен сумел преодолеть дистанцию за 1 минуту 54,56 секунды. Вторым бортика коснулся британец Люк Гринбанк (1.54,62), замкнул тройку призеров представитель Швейцарии Роман Митюков (1.56,33), пишет ТАСС.

В свои 24 года Евгений Рылов является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. На состязаниях в столице Венгрии россиянин завоевал свою третью медаль. До этого Рылов приплыл первым в эстафете 4х100 метров вольным стилем и третьим в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Таким образом, россияне возглавляют неофициальный общекомандный медальный зачет. В их активе 19 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. Последний комплект медалей будет разыгран 23 мая.

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