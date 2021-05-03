Терпение лопнуло: как изменит внешнюю политику России указ о недружественных государствах

Терпение России лопнуло и враждебные намерения в отношении нашей страны не останутся без ответа. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств – то есть мы готовы ответить симметрично.

Правительству дано поручения составить список таких стран. Впрочем, кто в него войдет, не сложно догадаться. Череда санкций со стороны США и целого ряда европейских стран, высылка российских дипломатов. Это все то, что по словам министра иностранных дел и будет критерием для внесения в документ. Место для США в нем - даже не обсуждается. С большой долей вероятности в список попадут Украина, Польша, республики Прибалтики, Чехия, а также Великобритания, Австралия и Канада.

«Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Теперь пришло время назвать вещи своими именами. Те страны, с кем наблюдаются наиболее острые и конфликтные отношения, отныне перейдут в разряд недружественных государств. Ограничения коснутся работы диппредставительств. Посольствам и консульствам этих стран будет запрещено нанимать на работу российских граждан.

Это может показаться мелочью, но на практике речь идет об унизительном и неприятном ограничении. Допустим, вчера сотрудник посольства занимался аналитической работой, а сегодня теперь будет вынужден совмещать это с функциями администратора или водителя. Мало того что это ухудшает быт в посольстве, так еще и сокращает возможности разведки. Не секрет, что в том же диппредставтельстве США в Москве есть кадровые сотрудники ЦРУ.

«Те же американцы конечно могут привезти весь персонал с собой, но он будет очень дорого стоить. Гораздо проще нанять местную рабочую силу - дипломаты и высокопоставленные чиновники американские решают вопросы стратегического уровня, а всю рутину и текучку сваливают на плечи местного населения», - считает доктор политических наук Андрей Манойло.

Лишившись возможности нанимать на работу россиян, в американском посольстве и вовсе решили прекратить выдачу неиммиграционных виз российским гражданам. С 12 мая получить разрешение на въезд в США здесь смогут только дипломаты. Впрочем и своим гражданам, у которых заканчиваются российские визы, американцы советуют уехать из страны до 15 июня.

В здании на Новинском бульваре останутся 280 американских дипломатов. А квота американской стороны составляет 455 человек. В российском Министерстве иностранных дел посоветовали доукомплектовать штат американскими гражданами.

А ведь Москва пыталась избежать конфликта и предлагала Вашингтону начать с чистого листа.

«Предлагали это администрации президента США Джозефа Байдена, как только она принесла все необходимые присяги и вступила в свои полномочия. Упоминали об этом Госсекретарю США Блинкену. Не навязываясь, просто сказал, что очевидным шагом, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама. За несколько недель до ухода с поста президента он, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов. Потом пошла цепная реакция. Мы долго терпели. Ждали до лета 2017 года, прежде чем принять ответные меры. Администрация Д.Трампа просила нас не реагировать на "эксцессы" уходящей администрации Обамы. Видим, что Администрация Байдена продолжает "скользить" по этой "наклонной плоскости"», - говорится в сообщении российского МИДа.

Кто бы ни находился в Белом доме, политика по отношению к нам останется неизменной. Это тот геополитический контекст, в котором нам предстоит жить еще долгие годы.

«США с приходом новой администрации, объявившей новое глобальное "демократическое наступление" на мир, ведут себя все более хаотично и агрессивно. Это вполне ложится на их ментальность – ибо, по убеждению американцев, в мире существуют благородные "васпы" (WASP) - белые протестанты с англосаксонскими корнями – и все остальные, причем американцы лучше знают, что кому надо. Чего далеко ходить, если госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил, что мир, видите ли, "нуждается в руководящей роли Америки"», - отметил советник Министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий.

Если вспомнить высказывание Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, то Америка это «грозный Шерхан», вокруг которого вьются и подвывают «мелкие Табаки».

Именно так ведут себя некоторые европейские страны, которые выслали российских дипломатов. Теперь самих руководителей дипмиссий Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии вызвали на ковер в российский МИД. Семерых дипломатов стран Евросоюза Москва объявила персона нон грата. И все это лишь ответные действия нашей страны.

Скандал начался две недели назад, после того, как Прага обвинила российские спецслужбы во взрывах в городке Врбетице в 2014 году. В роли подрывников якобы выступили те самые россияне Петров и Боширов, которых 3 года назад бездоказательно называли виновными в отравлении Скрипалей в Англии. Видимо, других агентов у ГРУ нет...

А когда кто-то из европейских политиков начинает сомневаться в правдивости новой версии и просто приводит факты, его тут же обвиняют во всех смертных грехах. На улицах чешской столицы демонстрации с требованием признать президента Милоша Земана изменником Родины.

Надпись «Госизмена» спроецирована на стены пражского Града - официальной резиденции главы государства. А все потому, что он рассказал - вина российских агентов во взрывах на оружейных складах еще не доказана. На фоне скандала Прага исключила из числа участников тендера на строительства АЭС Дукованы «Росатом», а чешский фармрегулятор отказался от одобрения российской вакцины «Спутник V», сославшись на то, что не получил достаточно документов о препарате. Это решение прокомментировали в Кремле.

«Как вы понимаете, подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Ведь все-таки речь идет о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дурной пример Чехии оказался заразителен. И вот уже истории с обвинением вездесущих Боширова и Петрова как под копирку повторяется в Болгарии. Русский след так увидели во взрывах на арсеналах. При этом речь о событиях 2011 года.

Хорошо еще, что в убийстве эрцгерцога Фердинанда нас не обвиняют, судя по всему к этому идет. Сама временная рамка - за последние 10 лет, получается - либо болгарская сторона ничего не ведала и только сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года, решила перещеголять еще и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу. Либо они все это время знали, что происходило, но по каким-то причинам не предавали этому гласности», - заявил Лавров.

Официальная София на этой неделе выслала российского дипломата – тем самым увеличив свои шансы попасть в список недружественных нам стран. А вот имена восьми граждан Евросоюза, которым теперь запрещен въезд в нашу страну уже известны. Среди них спикер Европарламента итальянец Давид Мария Сассоли. Это симметричный ответ на санкции в адрес нескольких россиян. Среди них руководители Следственного комитета, ФСИН, Генпрокурор и Глава Росгвардии. Но, что дозволено Юпитеру, по мнению ЕС - не дозволено России. Там наши контрсанкции вызвали шквал негодования. Решение Москвы назвали незаконным.

«Думаю, они пытались атаковать сердце европейской демократии. В эти последние годы многие пытались нас разделить, но не смогли этого сделать. Европейцы влюблены в свои свободы. И, конечно, мы будем продолжать делать все, чтобы и граждане и гражданки России могли иметь правовое государство и демократию», - возмутился Сассоли.

А для этого нужно еще больше санкций. На этой неделе Европарламент принял новую антироссийскую резолюцию - из-за якобы имеющей место на Украине агрессии со стороны Москвы. С требованием отключить Россию от системы международных платежей SWIFT и призывом остановить строительство «Северного потока -2». Верховному же представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности нужно всего три слова, чтобы описать как будут строиться отношения с Москвой .

«Взаимодействовать, сдерживать, отталкивать. Наши отношения с Россией сейчас на дне. К сожалению, нельзя исключать, что этот негативный путь продолжится и что мы можем прийти к еще более опасному уровню разобщенности в отношениях. Мы не хотим идти по пути эскалации, хочу заострить на этом внимание, мы никогда к этому не стремились, но мы должны показать, что не потерпим враждебной тактики и будем отвечать соответствующе, если она будет применена», - заявил Джозеп Боррель.

Впрочем и в Европе есть лидеры, которые не боятся идти против течения. На этой неделе канцлер Австрии Себастьян Курц заявил – он за диалог с Москвой и не поддерживает новые антироссийские санкции. Хочется верить, что голос австрийского канцлера будет услышан и в других странах Евросоюза.

Пока же всем, кто проявляет недружественные намерения Москва дает понять - такие действия не останутся без ответа.