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«Море огня»: курсанты Михайловской академии «уничтожили» позиции противника под Петербургом

Павел Кутаренко
18:53 22.05.2021
За ходом боевых стрельб наблюдали 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54-х стран мира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Все объекты условного противника обнаружены и уничтожены. На полигоне Лужский под Петербургом масштабный смотр. Боевые возможности всех российских артиллерийских систем иностранным военным атташе демонстрируют курсанты и слушатели Михайловской академии. Наблюдают за процессом 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54-х стран мира.

Военнослужащие демонстрируют «море огня». На Лужском полигоне стреляют сразу из всех типов техники, что стоит на вооружении наших артиллеристов и ракетчиков. На огневых позициях - курсанты и слушатели Михайловской военной артиллерийской академии.

Они впервые «выступают» для столь представительной публики - военных атташе из 54 стран, в том числе из 14 государств блока НАТО. Нет здесь только американцев.

«Это очень важно, что атташе по вопросам обороны, которые находятся в стране, имеют возможность посетить разные училища, полки и так далее, для того, чтобы лучше знать и есть такое взаимопонимание», - признался военный атташе Республики Франция Иван Мартен.

У некоторых иностранных военных дипломатов в российских военных ВУЗах даже сыновья учатся, а это о многом говорит. Михайловская артиллерийская академия готовит специалистов из 42-х стран мира. Курсант Дональд Диссак из Камеруна и сегодня он командовал расчетом гаубицы «Д-30».  

«Что мне нравится? Это бой в артиллерии, когда бум, бум, бум - мне нравится», - сказал курсант Михайловской военной артиллерийской академии Дональд Диссак.

Минобороны России регулярно приглашает представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран на подобные мероприятия, демонстрируя максимально возможную открытость.

«Задача не только научиться стрелять, управлять огнем, но и возродить те дружеские отношения, которые у нас должны существовать. У нас очень дружный коллектив "михайловцев" и они распространены по всему миру», - отметил начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев.

Слово «артиллерия» на всех языках звучит практически одинаково - поэтому иностранным военным атташе многое понятно и без перевода. Ну а когда звучит легендарная «Катюша» - они, как выяснилось, и подпеть могут.  

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