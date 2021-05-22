В концерне «Алмаз-Антей» рассказали о способных нести ядерное оружие мини-шаттлах США

Космические аппараты Х-37 производства США способны нести ядерные боеголовки. Уже через четыре года на околоземной орбите могут быть развернуты восемь подобных платформ. С таким предостережением выступил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков на марафоне «Новое знание». По его словам это является серьезным вызовом.

«В 2010 году был запущен первый такой аппарат, на сегодняшний день их уже шесть двух видов - одни поменьше, другие побольше. Сейчас один находится год на орбите, два 4-й и 5-й, по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести», - сказал Новиков в ходе сессии марафона.

Просветительский марафон «Новое знание» проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. В программе марафона предусмотрено более 100 дискуссий, интервью, открытых уроков и лекций. Накануне перед участниками марафона выступил американский изобретатель и миллиардер Илон Маск.