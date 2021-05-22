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На конкурсе «Авиадартс-2021» прошла жеребьевка мишеней между участниками соревнований

Роман Захаров
17:19 22.05.2021
Участники соревнований вытянули номера мишеней для применения ракетного, бомбового и стрелкового вооружения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Рязани на аэродроме Дягилево прошла жеребьевка наземных целей среди участников всеармейского конкурса «Авиадартс-2021». Участники соревнований вытянули номера мишеней для применения ракетного, бомбового и стрелкового вооружения, как для ведущего, так и для ведомого экипажа.

Ранее на аэродроме Дягилево состоялась торжественная церемония открытия всеармейского конкурса «Авиадартс-2021». В Мероприятии приняли участие  начальник управления боевой подготовки Воздушно-космических сил генерал-майора Павел Молчанов, губернатор Рязанской области Николай Любимов, представители городской администрации, ветераны Военно-воздушных сил, руководящий состав и судейская коллегия конкурса, участники соревнований, представляющие авиационные части ВКС, а также представители городской администрации.

Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2021» проводится в период с 21 мая по 5 июня. Практическая часть соревнований, включая боевое применение по наземным целям, состоится на полигоне Дубровичи в Рязанской области.

В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент соревнований - воздушный бой.

Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек. Для максимальной объективности оценки боевого применения среди экипажей будет проведена жеребьевка мишеней, также у каждого конкурсанта будет две оцениваемые попытки.

Предварительно в авиационных частях, соединениях, объединениях и в военных округах были проведены отборочные этапы конкурса. Всего в них приняли участие более 200 экипажей ВКС России.

Для обеспечения соревнований было задействовано более 30 аэродромов и свыше 150 единиц авиационной техники 15 типов, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 и другие.

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