Manizha назвала своего фаворита «Евровидения-2021»

Певица Manizha, которая выступает на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2021» в Роттердаме в беседе со «Звездой» заявила, что не расстроится, если победит кто-то другой, однако, по словам исполнительницы, ее огорчит предвзятость при оценке участников.

«Почему я расстроюсь чей-то победе? Тут нет тех, из-за кого бы я расстроилась. Я бы расстроилась, если бы кто-то не выиграл, наверное. Я бы расстроилась, если бы выиграла предвзятость...Мне бы хотелось, чтобы ее не было, мне бы хотелось, чтобы мы оценивали друг друга по тому, какие мы люди, а не по тому, как складывалась политика», - сказала она.

Кроме того, Manizha назвала своего фаворита среди конкурсантов «Евровидения» - это певец Gjon’s Tears из Швейцарии, который будет выступать с песней Tout l'Univers.

«Мне очень нравится Швейцария. Я в него очень верю, потому что он чистый, он очень настоящий, это редкость, я это чувствую. Потому что все остальные - это очень постановочные шоу, это образ, а в нем есть ирония, которую я люблю, которую я чувствую в себе. В нем есть простота, в нем есть страх. Это чувствуется, и это круто», - заявила певица.

Также она добавила, что хотела бы продолжить участие в других мероприятиях «Евровидения», однако ответить на вопрос о повторном выступлении на конкурсе Manizha пока не может.

«Я бы хотела стать частью семьи. “Eurovision family” - ее так называют. Это не значит, что я хочу ездить по десять раз от своей страны. Я бы хотела тут в других активностях участвовать, потому что они очень открыты и шоу же делают не только с конкурсантами. Мне было просто приятно познакомиться с такими людьми и знать, что теперь мы общаемся. Возможно, что-то еще произойдет в будущем. Я не люблю что-то загадывать. Я не загадывала себе эту поездку - она случилась», - рассказал она.

Manizha поблагодарила людей, которые болеют за нее и поддерживают - именно это помогает собраться и преодолеть страх.

«Спасибо вам за поддержку. Это самое главное, что может быть. В такие моменты сильного невроза, страха переживаний - это единственное, что помогает успокоиться и понять, что ты делаешь это не зря», - поделилась певица.

Ранее, 18 мая, исполнительница выступила от России в первом полуфинале конкурса с песней Russian Woman и прошла в финал. Композиция в исполнении певицы стала настоящим посланием всему миру. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг, 20 мая, а финал пройдет сегодня.

Международный песенный конкурс проходит на арене Ahoy в Роттердаме. В нем принимают участие исполнители из 41 страны. Конкурс проходит в офлайн-формате.