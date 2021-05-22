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Курс биткоина рухнул на 14% за сутки

Олеся Степакова
01:06 22.05.2021
По данным торгов, стоимость криптовалюты составляет около 34 тысяч доллларов.
Курс биткоина рухнул на 14% за сутки
© Фото: pixabay
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В субботу, 22 мая, стоимость биткоина в ходе торговой сессии опустилась на 14% за сутки.

По состоянию на 0:10 по московскому времени курс биткоина падал в цене на 14,52% и составил 34 423 долларов. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей биржи криптовалюты Binance

В свою очередь, согласно информации портала CoinMarketCap, криптовалюта подешевела на 14,34%, до 34 509 долларов.

Динамика курса биткоина приводится за сутки.

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