Курс биткоина рухнул на 14% за сутки

В субботу, 22 мая, стоимость биткоина в ходе торговой сессии опустилась на 14% за сутки.

По состоянию на 0:10 по московскому времени курс биткоина падал в цене на 14,52% и составил 34 423 долларов. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей биржи криптовалюты Binance

В свою очередь, согласно информации портала CoinMarketCap, криптовалюта подешевела на 14,34%, до 34 509 долларов.

Динамика курса биткоина приводится за сутки.