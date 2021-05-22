Врачи объяснили опасность горячего душа

Частый прием излишне горячего душа может быть опасен для здоровья. Об этом пишет издание Express со ссылкой на исследование британских медиков.

Речь в первую очередь идет о влиянии на кожу. Злоупотребление горячим душем ведет к повреждению кератиновых клеток в эпидермисе. Также слишком частый горячий душ вызывает сухость кожи и может спровоцировать кожные заболевания, в том числе экзему.

Принятие горячего душа зачастую сопровождается отшелушиванием кожи. Врач рекомендуют не тереть кожные покровы слишком сильно, чтобы не спровоцировать появление микротравм.

Лучше всего, утверждается в материале, принимать душ не более десяти минут, при этом температура воды должна быть умеренно прохладным. Хорошим решением будет нанести на кожу увлажняющий крем после душа.