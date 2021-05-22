Впервые получающим паспорт РФ будут вручать экземпляр Конституции

Впервые получающим российский паспорт гражданам будут вручать экземпляр Конституции. Соответствующие изменения внес в положение о паспорте гражданина РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

Рассмотреть вопрос ранее поручил российскому кабмину президент России Владимир Путин.

«С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции... Решение коснется четырнадцатилетних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство», - говорится в сообщении правительства России.

Как уточнили в кабмине, нововведение позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России.

В январе 2020 года президент Путин озвучил идею внесения изменений в Конституцию, которые необходимы для дальнейшего развития России. На общероссийском голосовании 4 июля того же года большинство россиян высказалось за внесение поправок в основной закон страны.