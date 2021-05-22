Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в Удмуртии
Все обстоятельства и причины трагедии выясняются.
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Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии. Огонь вспыхнул 21 мая в частном одноэтажном деревянном доме в селе Нылга Увинского района Удмуртии. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.
В результате происшествия погибли шесть человек, среди них четверо детей, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
Все обстоятельства и причины трагедии выясняются. В ведомстве уточнили, что на место ЧП выехали психологи, а так же сотрудники испытательной пожарной лаборатории и служба пожаротушения.