Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в Удмуртии

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии. Огонь вспыхнул 21 мая в частном одноэтажном деревянном доме в селе Нылга Увинского района Удмуртии. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

В результате происшествия погибли шесть человек, среди них четверо детей, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Все обстоятельства и причины трагедии выясняются. В ведомстве уточнили, что на место ЧП выехали психологи, а так же сотрудники испытательной пожарной лаборатории и служба пожаротушения.